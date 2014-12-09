Министра Демчишина вызывают на отчет в Раду

Депутаты намерены выяснить планы Министерства о внедрении компании-посредника для поставок электроэнергии. Любая компания-посредник изначально вызывает «предостережения», заявил член комитета по вопросам топлива и энергетики, депутат фракции «Батькивщина» Алексей Рябчин.

«Завтра состоится заседание комитета ВРУ по вопросам топлива и энергетики. Члены комитета выразили пожелание, чтобы глава комитета обратился к новому министру топлива и энергетики, угольной промышленности Демчишину с просьбой прийти на наше заседание. Мы намерены задать вопросы новому министру, заслушать его информацию, в том числе, относительно решения по импорту электроэнергетики из РФ», - заявил он.

Депутат добавил, что глава Минтопэнерго формирует аппарат заместителей, а также кадровый состав министерства, поэтому его прибытие на заседание не подтверждено:

«Мы в любом случае проведем заседание. А в пятницу в Верховной Раде Украины будет час вопросов к правительству, где мы все равно сможем задать вопросы Демчишину».

Рябчин отметил, что депутаты планируют выяснить конкретные положения постановления. «Какая именно компания будет обеспечивать выполнение постановления, отвечает ли действительности появившаяся информация о введении компании-посредника. Эти вопросы мы будем задавать. Как экономист, я могу сказать, что любой посредник изначально всегда вызывает предостережения и вопросы. Поэтому нужно, чтобы парламент получил детальную информацию по импорту электроэнергии из РФ. Если планируется введение посредника, тогда нужно будет предоставить обоснование упрощения схемы поставок электроэнергии. Эти вопросы мы обязательно зададим Демчишину», - заверил он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на проект постановления Кабмина, согласно которому уменьшается контроль государства за поставками электроэнергии в Крым и разрешается поставка электроэнергии на полуостров через посредников. Согласно проекту постановления, поставлять электроэнергию в Крым сможет любой поставщик электроэнергии. До этого поставлять электроэнергию в Крым могли только электропередающие компании.

Сейчас электроэнергию в Крым поставляет государственная компания «Укринтерэнерго». Разрешение на поставки в Крым другим компаниям - это включение посредников в поставки электроэнергии на полуостров. По словам источника в Минэкономики, таким посредником может стать компания «Энергомережа», которая ранее получила разрешение на импорт электроэнергии из России, подписанное замминистра топлива и энергетики Вадимом Улидой. На следующий день Улида был уволен с должности. СМИ неоднократно писали о сомнительной репутации компании и ее связях с российским бизнесом.