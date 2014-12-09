Кабмин готов ввести особый режим налогообложения для энергодобывающих компаний

Кабинет министров Украины в рамках реализации новой экономической политики готов рассмотреть возможность введения особых режимов налогообложения хозяйственной деятельности энергодобывающих компаний, готовых работать в Украине, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Правительство заявляет о том, что мы переходим от договоров об общей деятельности, которая сводилась к сверхприбылям отдельных компаний, к классическому мировому принципу соглашений о распределении продукции. При этом в рамках нашей налоговой политики мы меняем наши подходы к налогообложению компаний, и будем предлагать парламенту смешанный подход, который должен привлекать новых инвесторов, - сказал Яценюк. – Новый инвестор, который только получил доступ к инвестициям и начал бурить скважину, должен платить меньше, а тот инвестор, который уже ведет добычу полезных ископаемых, должен платить так, как это принято в мире – ренту и доходы (налог с доходов - УНИАН)».