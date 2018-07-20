Украина купила газа почти на миллиард долларов – импортировала из восьми стран Европы

Наибольшие объемы газа в Украину поставили зарегистрированные в Швейцарии компании.

Украина в январе-мае 2018 года импортировала 3,27 млрд куб. м природного газа на общую сумму 906,7 млн долл., сообщает Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 1,38 млрд куб. м на 380,83 млн долл., из Германии было поставлено 937,5 млн куб. м на 261,1 млн долл., из Польши – 285,7 млн куб. м на 84,5 млн долл., из Великобритании - 245,2 млн куб. м на 65,3 млн долл., из Венгрии – 121,6 млн куб. м на 32,4 млн долл., из Словакии – 88,9 млн куб. м на 24 млн долл., из Люксембурга – 57,8 млн куб. м на 16,2 млн долл., из Австрии - 21,3 млн куб. м на 6,4 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 млрд куб. м. Общая стоимость импортного газа в прошлом году составила 3,228 млрд долл.