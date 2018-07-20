В МИД Украины назвали страны Евросоюза, которые выступают за строительство "Северного потока-2"

В МИД заявляют, что эти страны будут получать непосредственную выгоду от функционирования российского газопровода.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль отмечает, что в Европейском Союзе Германия, Австрия, Нидерланды и Бельгия не поддерживают позицию сопротивления Украины по поводу строительства российского газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

Об этом Зеркаль сказала в эфире телеканала "5 канал".

Она рассказала, что уровень коммуникации между Украиной и США в вопросе построения газопровода "Северный поток-2" "раздражает немецких партнеров". "И они уже сильно пытаются даже это от нас скрыть, что они раздражены нашей коммуникацией с Соединенными Штатами", - сказала замминистра.

Зеркаль также пояснила, что в Европе некоторым странам не нравится, что США могут использовать такой рычаг влияния, как введение санкций против компаний, привлеченных к строительству газопровода. "И они считают, что это шантаж, и этот шантаж связан не только с санкциями по "Северному потоку", но еще и с другими торговыми мерами и этой торговой войной, которая сейчас начата Соединенными Штатами (о введении Соединенными Штатами пошлин на ввоз продукции из стали и алюминия из стран ЕС - УНИАН)", - сказала Зеркаль.

При этом она отметила, что среди стран-членов Евросоюза есть только четыре страны, которые не поддерживают позицию Украины по "Северному потоку-2".

"Есть всего четыре страны, которые нас не поддерживают. Это все четыре страны, которые заинтересованы в том, чтобы "Северный поток-2" был построен, которые будут получать непосредственную выгоду от его функционирования", - сказала Зеркаль и добавила, что речь идет о Германии, Австрии, Нидерландах и Бельгии.

"Все остальные страны понимают, что строительство этого газопровода фактически изменит рынок газа в ЕС. И доминировать на этом рынке будет Германия. Поэтому вопрос о том, что юг, и та же Италия, они не заинтересованы в строительстве "Северного потока", и их позиция четкая и понятная", - сказала Зеркаль.

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Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующее разрешение пока не предоставила.

В начале мая компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

18 мая после переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости подумать над гарантиями транзита газа через Украину после реализации проекта «Северный поток-2».

Глава МИД ФРГ Гайко Маас в Москве заявил, что правительство Германии поддерживает строительство «Северного потока-2» в обход Украины.

11 июля президент США Дональд Трамп заявил, что считает Германию зависимой от России из-за построения газопровода "Северный поток-2". В частности, он обвинил Германию в невыполнении требования по расходам на оборону на уровне 2% ВВП на фоне уплаты России "миллиардов долларов" за энергоносители. Также Трамп назвал построение газопровода "Северный поток-2" трагедией и ошибкой Германии.