Защита директора «Укринтерэнерго» требует от Генпрокуратуры закрыть уголовное дело

Защита директора государственного предприятия "Укринтерэнерго" Владимира Зиневича, который подозревается в растрате имущества из-за контракта на поставку угля из Южно-Африканской Республики для нужд украинских ТЭС, требует от генерального прокурора Виталия Яремы закрыть уголовное производство за отсутствием события преступления.

Об этом сообщил адвокат Зиневича Виктор Петруненко.

По его словам, ходатайство о прекращении незаконного уголовного преследования и закрытии уголовного производства было направлено на имя генпрокурора.

Как сказал Петруненко, «защита утверждает, что уголовное преследование Зиневича является необоснованным, а сообщение о подозрении вынесено в отношении него с грубым нарушением и основывается не на достоверных и неоспоримым доказательствах (и даже не на предположениях), а на сознательном искажении обстоятельств и замалчивании действительных фактов, которые свидетельствуют об отсутствии события преступления, которое инкриминируется Зиневичу».

Петруненко заметил, что, ознакомившись с материалами уголовного производства, защита пришел к выводу, что его материалы позволяют говорить «не только о полном игнорировании досудебным следствием фактических обстоятельств событий и крайне неудачной попытке втиснуть фабулу дела в искусственно сконструированную модель якобы совершенного Зиневичем преступления, но и о признаках фальсификации доказательств обвинения органом следствия с целью привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности».

По словам Петруненко, такие грубые нарушения норм материального и процессуального права привели к незаконному задержанию и аресту Зиневича, что ставит эти действия вне закона и права.

Адвокат сообщил, что обвинения в адрес Зиневича в приобретении якобы заведомо некачественного угля в ЮАР основывается исключительно на выводах Института угольных энерготехнологий НАН Украины, хотя в то же время приобретенный в ЮАР уголь, который был доставлен в Украину, апробируется без каких-либо технологических проблем на Украинские ТЭС.

Петруненко обратил внимание на тот факт, что «Укринтерэнерго» по решению высших инстанций было поручено осуществить поиск и приобретение угля для устранения его дефицита и поставки на украинские ТЭС в связи с захватом отдельных территорий востока Донецкой и Луганской областей незаконными вооруженными формированиями.

«Анализ этих фактов грубого нарушения со стороны органов досудебного следствия, в частности сознательного искажения обстоятельств и замалчивания реальных фактов, которые свидетельствуют об отсутствии события преступления в выдвинутом Зиневичу обвинении, втискивание фабулы дела в искусственно сконструированную модель якобы совершения им преступления является фальсификацией», - заявил адвокат .

Петруненко подчеркнул, что «формула сообщения о подозрении Зиневичу свидетельствует о том, что орган следствия, осознавая, что им исследуются отношения между двумя субъектами хозяйствования по поводу купли-продажи угля, с помощью юридических обвинительных терминов предоставил обычной гражданско-правовому соглашению вид уголовного правонарушения».

Учитывая изложенное, сторона защиты Зиневича просит генпрокурора закрыть уголовное производство за отсутствием события уголовного правонарушения.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря был задержан руководитель государственного предприятия «Укринтерэнерго», которое приобрело некачественный уголь в Южно-Африканской Республике.

По данным Генпрокуратуры, 6 ноября было начато уголовное производство по факту завладения должностными лицами ОАО «Центрэнерго», ГП «Укринтерэнерго» и рядом других субъектов хозяйственной деятельности государственными денежными средствами в особо крупных размерах.

Одним из эпизодов преступной деятельности, который проверяется следователями, является заключение в августе этого года внешнеэкономического контракта на приобретение угля сомнительного качества в ЮАР.

«В настоящее время досудебным расследованием установлено, что директор государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго», злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно и по предварительному сговору группой лиц, зная о минимальных качественных показателях угля, который может быть использован для украинских теплоэлектростанций, в августе 2014 года сознательно заключил контракт с компанией Steel Mont Trading Ltd (Великобритания) о приобретении угля в количестве 1 млн метрических тонн происхождением из ЮАР, который по отдельным качественным показателям был заранее непригоден для использования», - подчеркивается в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, в результате неоднократного подписания дополнительных спецификаций к указанному контракту и изменений к нему фактическая стоимость приобретенного угля возросла из начальных 86 долларов за метрическую тонну до 134 долларов.

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Кроме того, отмечается в сообщении, «после фактического поступления первой партии закупленного угля и установления его непригодности для сжигания в печах отечественных ТЭС должностные лица государственного предприятия своевременных мер к расторжению контракта и применению штрафных санкций не приняли, в результате чего допущено приобретение заведомо некачественного угля на общую сумму почти 30 млн долларов США, что по официальному курсу НБУ составляет почти 400 млн грн».

При таких обстоятельствах доставленный из ЮАР уголь для самостоятельного сжигания в печах Змиевской и Трипольской ТЭС не используется, а сжигается только в смеси с российским углем, отметили в ГПУ.

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Досудебным следствием действия директора «Укринтерэнерго» квалифицированы как растрата средств государственного предприятия в особо крупном размере по ч. 5 ст. 191 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.