Путин не понимает, почему в России дорожает бензин, если цены на нефть падают

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с членами правительства России.

«На 10% на 1 декабря увеличились цены на нефтепродукты, при снижении мировых цен на нефть на 35%. Но и это еще не все. Это не вызывало бы особых вопросов – хотя они, безусловно, есть, – но основной рост зафиксирован в розничном сегменте, в то время как в оптовом цены снижаются. Это как вообще понять? А куда ФАС тогда смотрит?», - сказал Путин.

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Как сообщал УНИАН, в октябре Путин заявил, о готовности РФ к кризису на фоне «катастрофического снижения цен на энергоносители».

«Да, готова. Мы думаем обо всех сценариях, в том числе и о так называемом катастрофическом снижении цен на энергоносители, что вполне возможно. Мы допускаем это. И Минэкономики, Минфин, и правительство в целом просчитывают развитие экономики по каждому из этих сценариев», - сказал Путин.

Цена нефтяной корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в понедельник, 8 декабря, снизилась на 2,36% - до 63,78 доллара за баррель с 65,32 доллара в предыдущий торговый день.

27 ноября ОПЕК на сессии в Вене приняла решение сохранить нынешнюю квоту на добычу нефти в 30 млн баррелей в день. Избыток нефти на мировом рынке составляет около 2 млн баррелей в день, на рынке самой ОПЕК предложение превышает спрос более чем на 1 млн баррелей.

За последние пять месяцев цена на нефть снизилась почти на 40 долларов за баррель.