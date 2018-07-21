Иран угрожает блокировать экспорт нефти из стран Персидского залива – СМИ

Аятолла Али Хаменеи поддержал идею о закрытии Ормузского пролива для поставщиков нефти.

Иран из-за США угрожает блокировать экспорт нефти из стран Персидского залива.

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал предложение президента страны Хасана Роухани о блокировании поставок нефти, сообщает "Немецкая волна".

"Если экспорт иранской нефти будет блокирован, то никакая другая страна в регионе тоже не будет экспортировать ее", - говорится в заявлении Хаменеи.

Он также призвал главу иранского МИДа строго следовать позиции президента по этому вопросу.

Роухани ранее пригрозил перекрыть поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив, если США будут добиваться прекращения закупок иранской нефти другими странами.

Через Ормузский пролив Персидский залив соединяется с Оманским заливом, и далее с Аравийским морем и Индийским океаном. Бахрейн, Катар и Кувейт могут поставлять нефть на экспорт только через этот пролив, так как других выходов к морю у них нет. Через него также идут танкеры Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака.

Всего через Ормузский пролив проходит около пятой части всей экспортируемой в мире нефти, значительная ее часть поступает в Китай, Японию, Индию, Южную Корею и Сингапур.

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Остальные участники соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить договоренности в силе.

После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана, а затем потребовали от государств-союзников к 4 ноября прекратить покупать нефть у Ирана, заявив, что в противном случае введут санкции против закупщиков.

В частности, США направили предупреждения ряду японских компаний с требованием свести закупки нефти у Ирана к нулю.

После этого стало известно, что Япония рассматривает возможность отказа от иранской нефти и в то же время начинает переговоры с тем, чтобы вывести свои компании из-под возможных санкций США, а также ищет замену иранской нефти на рынках ОАЭ и Саудовской Аравии.

Как сообщал УНИАН, в мае госсекретарь США Майк Помпео заявил, что политика США в отношении Ирана не преследует цель сменить руководство этой страны ее цель - изменить поведение иранских лидеров, чтобы они прислушивались к собственному народу и прекратили деструктивное поведение в регионе.