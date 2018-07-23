Санкции близко: США хотят сократить импорт иранской нефти до минимума

Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что Вашингтон готов вести диалог с Тегераном, когда он убедит в изменении своего курса.

США поставили цель во взаимодействии с поставщиками энергоносителей добиться снижения уровня импорта нефти из Ирана до близкого к нулю значения к 4 ноября.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Майкл Помпео заявил в воскресенье во время выступления в библиотеке бывшего президента США Рональда Рейгана в округе Вентура (штат Калифорния).

"Центральным путем нашей кампании является возобновление санкций в отношении банковского и энергетического секторов Ирана. Как мы поясняли в последние недели, мы сосредоточены на том, чтобы во взаимодействии со странами - импортерами иранской сырой нефти попытаться довести этот импорт как можно ближе к нулю к 4 ноября", - отметил госсекретарь.

Помпео добавил, что Соединенные Штаты готовы вести с нынешним руководством Ирана диалог о путях продвижения вперед, однако прежде власти Исламской Республики должны предпринять "убедительные и необратимые" шаги по изменению своего курса.

Он также сообщил о том, что недавно США во взаимодействии с Евросоюзом перекрыли незаконный канал, позволявший перекачивать в Исламскую Республику миллионы долларов, полученных на валютообменных операциях. "Дальше будет больше", - обещал Помпео.

"Президент ясно дал понять, что он бы хотел этого, он бы приветствовал это, - сказал шеф американской дипломатии, отвечая на вопрос ведущего о том, возможно ли налаживание отношений между Вашингтоном и Тегераном. - Президент говорил, что если мы сможем добиться изменений, если мы сможем добиться от руководства принятия стратегического решения относительно того, как обеспечить свое благосостояние и благосостояние своего народа, то будем готовы вести диалог и обсуждать, как двигаться дальше".

"Президент по меньшей мере однажды говорил, что он готов делать это с руководством Ирана, однако не раньше, чем наступит этот момент: когда будут демонстративно проведены убедительные и необратимые изменения в иранском режиме, которых на сегодняшний день я не вижу. Однако я живу в надежде [на эти изменения]", - отметил Помпео.

В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить до нуля нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.