Ривненская АЭС подключила к сети третий энергоблок после продления срока эксплуатации

Срок эксплуатации данного энергоблока продлен до 11 декабря 2037 года.

Ривненская атомная электростанция подключила в Объединенную энергосистему Украины блок №3 после продления срока его эксплуатации до 11 декабря 2037 года, сообщает пресс-служба госкомпании "Энергоатом".

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"23 июля 2018 года в 03:04 энергоблок №3 Ривненской АЭС (ВВЭР-1000) подключен к энергосети после завершения среднего планового ремонта, начата его эксплуатация в сверхпроектный период. Идет плановое повышение мощности блока", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 8 часов 23 июля в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1 450 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Сообщается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Как сообщал УНИАН, в середине июля Коллегия Госатомрегулирования одобрила продление эксплуатации энергоблока №3 Ривненской атомной электростанции в сверхпроектный строк - на 20 лет, до 11 декабря 2037 года.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.