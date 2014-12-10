Греция, Болгария и Румыния намерены построить общий газопровод - СМИ

Об этом намерении говорится в совместном заявлении, принятом главами греческого, болгарского и румынского министерств энергетики в кулуарах встречи с их коллегами из других стран ЕС, состоявшейся в Брюсселе во вторник, 9 декабря, сообщает DW.

При этом представители Болгарии, Греции и Румынии выразили надежду на финансовую поддержку ЕС в реализации своих проектов.

В то же время руководство Еврокомиссии приветствовало такой замысел трех стран.

"Я рад, что сообщение (России об отказе от "Южного потока" — ред.) уже привело к возникновению новых идей и предложений", — отреагировал на заявление тройки вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который отвечает за энергетический союз.

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Кроме того, на встрече глав энергетических ведомств Болгарии, Венгрии, Словении, Австрии, Хорватии, Италии, Греции и Румынии была обсуждена возможность разработки так называемого южного коридора, по которому в Европу будет поставляться газ из Каспийского моря.

По словам Шефчовича, он получил от Азербайджана заверения в том, что запланированный газопровод может быть быстро построен. "В 2019 году они будут поставлять газ из Каспийского моря к европейским границам", — подчеркнул Шефчович.