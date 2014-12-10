Нефть дешевеет из-за заявления Ирана о желании увеличить добычу

Мировые цены на нефть снижаются в среду на заявлениях главного аналитика по нефтяному рынку Министерства нефти Ирана о желании страны увеличить добычу нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на утро стоимость фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,27% — до 66,01 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI понижалась на 0,06% — до 63,01 доллара за баррель.

Главный аналитик по нефтяному рынку Министерства нефти Ирана Мохаммад Садег Мемариан заявил на пресс-конференции в Дубае, что Иран, отягощенный экономическими санкциями из-за ядерной программы, хочет увеличить добычу нефти до 4,8 миллиона баррелей в день, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Иран заявил о желании увеличить добычу нефти на фоне продолжения "ценовой войны" между странами ОПЕК. На прошлой неделе госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco предоставила США и Азии рекордные скидки на нефть в январе. Скидка для стран Азии составит 2 доллара за баррель, таким образом, цена достигнет минимума с июня 2000 года.

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Второй по величине производитель нефти в ОПЕК, Ирак, снизил цену на нефть марки Basrah Light на 4 доллара для стран Азии — в результате цена достигла минимума с августа 2003 года. Для американских покупателей цена снижена на 30 центов. Кроме того, были увеличены объемы поставок в Европу.

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"На фоне проблем в ОПЕК, отсутствия снижения добычи нефти в США и недостаточных геополитических опасений цены на нефть продолжают снижаться", — прокомментировал агентству стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти.