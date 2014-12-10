В Европе нашли замену «Южному потоку»

Европа выбрала новый приоритетный проект газопровода — «Южный газовый коридор» (ЮГК), по которому в ЕС должен пойти газ из Каспийского региона.

Об этом заявил во вторник еврокомиссар по делам Энергетического союза Марош Шефчович в ходе заседания Совета Евросоюза, которое было посвящено проблеме «Южного потока», сообщает "Газета.Ru".

«Первый газ по «Южному газовому коридору» должен поступить в Европу к 2019 году», — пообещал Шефчович.

При этом европейский чиновник отметил, что министры энергетики стран ЕС в ходе заседания рассмотрели возможности упрощения политических и бюрократических проблем при реализации этого европейского энергетического проекта, а также оказания содействия в решении этих проблем между его участниками за пределами Евросоюза.

Мера актуальная, при том, что российскому «Южному потоку» Брюссель облегчить политические и бюрократические проблемы не захотел, из-за чего в итоге Москва отказалась от проекта.

Читайте также«Южный поток» в Турцию утек

«Южный поток» никогда не был реальным приоритетом Еврокомиссии, — комментирует завсектором экономического департамента Института энергетики и финансов РФ Сергей Агибалов. — Брюссель всегда старался снизить зависимость от «Газпрома» и искал альтернативных поставщиков, так что торпедирование «Южного потока» было чисто политическим решением».

ЮГК объединяет несколько проектов газопроводов, предназначенных для поставок из Каспийского региона в Европу в обход России. Ранее в ЮГК входил даже проект Nabucco, на сегодняшний день фактически провалившийся. Сейчас можно говорить о проекте расширения Южно-Кавказского газопровода (Баку — Тбилиси — Эрзурум), по которому азербайджанский газ дойдет до Турции, и его продолжении — Трансанатолийском и Трансадриатическом газопроводах (TANAP и TAP соответственно). TAP станет последним звеном в цепи, выходя через Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии и далее в Западную Европу.

По словам Шефчовича, ЕС уже получил заверения Азербайджана и Турции в приверженности реализации проектов по ЮГК.

Также в рамках ЮГК рассматривается вариант Транскапийского газопровода, по которому в Европу должен пойти газ из Туркменистана.

Читайте также«Газпром» не спешит исполнять решение о закрытии проекта «Южный поток»

По словам Шефчовича, ЕС намерен активизировать строительство газопроводов местного значения в Южной Европе для ее соединения с энергосистемой остальных стран ЕС. «Мы также должны изучить возможности дополнительных инвестиций в эту инфраструктуру», — сказал европейский чиновник. Российский «Южный поток» предполагал поставку 63 млрд кубометров (из них 14 млрд кубов будет получать сама Турция). Такой же должна быть мощность альтернативного российского газопровода, который после отказа от «Южного потока» Россия решила проложить через Турцию, создав там хаб для поставок в Европу.

Однако проблема инфраструктуры касается и российского проекта. Дело в том, что и у самой Турции нет мощностей для приема, хранения и транзита запланированных Россией объемов газа. Учитывая, что новый российский газопровод и ЮГК в Турции пересекутся, может возникнуть инфраструктурная конкуренция.

Кроме того, перед Россией может вновь встать вопрос Третьего энергопакета, от которого она, казалось, избавилась, отказавшись от «Южного потока» (Еврокомиссия тормозила проект именно из-за несоответствия «Южного потока» нормам антимонопольного законодательства, которые запрещают одной и той же компании заниматься поставками и транспортировкой газа). Дело в том, что Турция ведет переговоры о вступлении в Евросоюз, и если оно состоится, турецкие власти будут гармонизировать свое законодательство с европейским.