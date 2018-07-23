Украина и США рассматривают проект «Северный поток-2» как угрозу энергобезопасности Европы

Премьер-министр Владимир Гройсман и заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон обсудили спектр вопросов в энергосфере.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон обсудили в Киеве спектр вопросов в энергосфере и угрозы проекта «Северный поток-2».

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Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

«Украина и США едины в своей позиции по противодействию реализации российского проекта «Северный поток-2», который является прямой угрозой энергетической безопасности Европы и ухудшает ситуацию с диверсификацией способов поставок энергоносителей европейским потребителям», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это второй визит высокопоставленного должностного лица правительства США в Украину. Он находится в Киеве после переговоров по энергетическим вопросам в Брюсселе.

«Хотел бы засвидетельствовать полную поддержку США в вопросе прежде всего энергобезопасности. Мы настроены дальше поддерживать позицию относительно проекта «Северный поток-2» и продолжения транзита газа через Украину. Эти два компонента - взаимосвязаны, и они являются составляющей энергобезопасности Европы. США и впредь будут продолжать выступать за диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей в Европу», - сказал Феннон.

Во время встречи отмечалось, что сегодня украинская газотранспортная система - надежна и способна обеспечивать тот объем транзита, который заявлен, без искусственных политических влияний.

«Более того, Украина была и есть готова пригласить мировые компании - лидеры рынка, в том числе из США, к управлению ГТС и к реализации других энергопроектов - в добыче, транспортировке ресурсов и внедрении проектов альтернативной энергетики», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующее разрешение пока не предоставила.

В начале мая компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».