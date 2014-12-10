ЕС хочет получить от России официальный отказ от «Южного потока»

Евросоюз потребует от России прояснить ее позицию относительно строительства газопровода «Южный поток», поскольку считает заявление президента России Владимира Путина на пресс-конференции в начале декабря "неофициальным", сообщила Еврокомиссия.

Заместитель председателя Еврокомиссии, исполнительного органа ЕС, Марош Шефчович провел в Брюсселе переговоры со странами, чьи интересы непосредственно затронуло решение России.

"Страны-участницы ЕС, имеющие непосредственное отношение к проекту, отметили неофициальный статус этого заявления и попросили заместителя председателя прояснить ситуацию с российской стороной", - говорится в совместном заявлении Шефчовича и стран: Австрии, Болгарии, Хорватии, Греции, Италии, Румынии и Словении.

Как передает Рейтер, Еврокомиссия создаст рабочую группу, которая в ускоренном режиме обсудит варианты замены «Южного потока», например, строительство газопровода между Болгарией, Румынией и Сербией, сообщил Шефчович.

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Некоторые страны ЕС выразили надежду, что «Южный поток» все-таки может быть построен. По словам вице-канцлера Германии Зигмара Габриэля, проект можно возродить после улучшения отношений с Россией, испортившихся из-за войны в Украине. Если Россия передумает, стороны могут вернуться к переговорам, сказал заместитель министра экономического развития и энергетики Италии Клаудио Де Винченти.

«Газпром» в понедельник объявил о создании компании для строительства газопровода в Турцию, которая по его плану станет вместо Украины основной транзитной страной для поставки российского газа в Европу.