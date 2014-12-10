Запасы угля на украинских ТЭС за неделю выросли почти на 9%

Об этом говорится в сообщении госкомпании «Укрэнерго».

Также сообщается, что 8 декабря, при температуре -1,1⁰С, покрытие электропотребления в Объединенной энергетической системе Украины в размере 25 762 МВт обеспечивали все виды энергогенерации в стране, при этом в работе находились 41 угольный энергоблок, один корпус и один газомазутный блок ТЭС мощностью 8 243 МВт.

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В аварийных ремонтах на максимум электропотребления 8 декабря находились 26 энергоблоков суммарной мощностью 6 157 МВт, в том числе по дефициту угля находились 18 единиц оборудования мощностью 4 244 МВт.

Четыре электростанции (Змиевская, Криворожская, Углегорская и Приднепровская ТЭС) из-за дефицита угля работают составом оборудования ниже минимально допустимого, отмечают в «Укрэнерго».

«Объединенная энергосистема Украины продолжает работать в сложных условиях, вызванных дефицитом топлива и разрушением электрических сетей и инфраструктуры в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях», - резюмировали в госкомпании.

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Как сообщал УНИАН, с декабря в Украине начались веерные отключения электроэнергии, которые связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт.

В таких условиях Украина начала импорт угля дефицитных марок. Уже получено 250 тыс. тонн южноафриканского угля тремя партиями. Еще 250 тысяч тонн этого топлива, доставляемого на трех судах, страна ожидает получить до конца текущего года. Однако после скандала с госкомпанией «Укринтерэнерго» оставшиеся объемы угля выкупила компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Кроме того, энергогенерирующие компании осуществляют импорт угля из России.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.