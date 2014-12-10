Украина ждет решения арбитража по спору с «Газпромом» в первой половине 2016 года

Украина ожидает решения Стокгольмского арбитража по ценовому спору на газ между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом» в первой половине 2016 года, говорится в программе действий правительства.

Кроме этого, правительство в первой половине 2016 года ожидает разрешение Стокгольмского арбитража относительно пересмотра контракта на транзит российского газа в ЕС через территорию Украины.

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Как ранее сообщал УНИАН, по словам экс-министра энергетики Юрия Продана, решение Арбитражного суда Стокгольма по газовому спору может быть принято к осени 2015 года.

В июне 2014 года компания «Нафтогаз Украины» подала иск к российскому газовому монополисту «Газпром» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма.

Кроме пересмотра цены на российское топливо, которая резко возросла со второго квартала 2014 года более чем на треть — до 485 долл. за тыс. кубометров, в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.