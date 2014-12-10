Украина за 11 месяцев увеличила импорт газа из ЕС почти вдвое

Украина за январь-ноябрь 2014 года увеличила импорт природного газа из стран Европейского Союза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти вдвое – до 4 млрд куб. м с 2,1 млрд куб. м, говорится в сообщении оператора ГТС, госкомпании «Укртрансгаз».

По данным компании, по состоянию на 8 декабря, с начала текущего месяца из Европы в Украину поступило 242,9 млн куб. м природного газа.

В частности, 8 декабря поступило из Польши - 2,0 млн куб. м, из Словакии – 30,7 млн куб. м.

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Как ранее сообщал УНИАН, 9 декабря Украина после полугодового перерыва начала импорт природного газа из России с суточным объемом 43,5 млн куб. м.

Украина возобновила покупки газа из Европы из-за повышения российским "Газпромом" со второго квартала текущего года цены на свое топливо почти в 2 раза. В конце октября 2014 года после почти полугода переговоров Россия согласилась до марта 2015 года снизить цену газа для Украины на 100 долл. - до 385 долл. за тысячу кубометров.