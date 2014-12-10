"Надра Украины" ждет инвесторов для разработки нефтегазового месторождения на Полтавщине до 16 декабря
НАК «Надра Украины» продлила до 16 декабря прием заявок на конкурс по привлечению инвесторов для разработки залежей нефти и газа, расположенных на Перевозовском месторождении (Полтавская обл.)
Об этом говорится в сообщении компании.
Ранее конечной датой приема заявок от инвесторов было установлено 10 декабря.
Согласно сообщению, спецразрешением на пользование недрами по указанному месторождению обладает «Миргороднефтегазразведка» - дочернее предприятие «Надра Украины».
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С победителем конкурса будет заключен договор о совместной деятельности.
Как сообщал УНИАН, 30 сентября «Надра Украины» провела открытый конкурс по привлечению инвестиций в разработку месторождений полезных ископаемых, спецразрешения на пользование которыми имеют ее дочерние предприятия. На конкурс было вынесено 16 нефтегазовых и титановых месторождений, однако заявки поступили лишь на 4 нефтегазовые площади.
Компания рассчитывает на рост добычи углеводородов в Украине за счет привлечения инвесторов в совместные проекты геологоразведки и кредитов под государственные гарантии.
Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.
В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.