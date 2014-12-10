"Надра Украины" ждет инвесторов для разработки нефтегазового месторождения на Полтавщине до 16 декабря

Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее конечной датой приема заявок от инвесторов было установлено 10 декабря.

Согласно сообщению, спецразрешением на пользование недрами по указанному месторождению обладает «Миргороднефтегазразведка» - дочернее предприятие «Надра Украины».

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С победителем конкурса будет заключен договор о совместной деятельности.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября «Надра Украины» провела открытый конкурс по привлечению инвестиций в разработку месторождений полезных ископаемых, спецразрешения на пользование которыми имеют ее дочерние предприятия. На конкурс было вынесено 16 нефтегазовых и титановых месторождений, однако заявки поступили лишь на 4 нефтегазовые площади.

Компания рассчитывает на рост добычи углеводородов в Украине за счет привлечения инвесторов в совместные проекты геологоразведки и кредитов под государственные гарантии.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.