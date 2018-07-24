И снова не банный день: суд перенес заседание по спору "Нафтогаза" и "Киевтеплоэнерго"

"Нафтогаз" подал встречный иск к "Киевтеплоэнерго", по которому требует признать предприятие правопреемником всех долгов "Киевэнерго".

Хозяйственный суд Киева перенес на 31 июля заседание по делу, в котором коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", получившее в управление тепловые активы от "Киевэнерго", требует от НАК "Нафтогаз Украины" признать заключенным договор на поставку газа.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение по ходатайству "Киевэнерго" суд принял 24 июля.

"По ходатайству истца в заседании суда оглашен перерыв до 31 июля", - сказала судья Виктория Сивакова.

Представитель "Киевтеплоэнерго" Нина Соломенко объяснила перерыв необходимостью подготовиться к встречному иску "Нафтогаза", который требует признать правопреемственность всех долгов "Киевэнерго".

"Заседание перенесено в связи с тем, что нам необходимо подготовиться и подать отзыв на встречный иск "Нафтогаза" к "Киевтеплоэнерго", по которому они требуют признать нас правопреемником всех долгов "Киевэнерго", - сказала она.

В свою очередь, представители "Нафтогаза" отказались от комментариев и посоветовали обратиться в пресс-службу компании.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая тепловые сети и котельные столицы перешли от "Киевэнерго" в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". 22 мая власти Киева сообщили, что "Нафтогаз" отказывается заключать договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго" из-за долгов предыдущего оператора "Киевэнерго" (общая сумма задолженности составляет около 5 миллиардов гривень). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства "Киевэнерго" не подлежат передаче "Киевтеплоэнерго".

23 мая "Нафтогаз" заявил, что готов заключить договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго" сразу после решения вопроса правопреемства 5 миллиардов гривень долгов, которые были накоплены "Киевэнерго".

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что задолженность ПАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" включает в себя около 1,2 млрд грн начисленных штрафов и пени, поэтому вопрос погашения долговых обязательств требует решения на национальном уровне. Он отметил, что относительно 1,2 миллиарда гривень между сторонами сейчас идет судебный спор.