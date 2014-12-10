Два энергоблока на Хмельницкой АЭС хотят построить до 2020 года

Украина планирует в 2020 года завершить строительство двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции, фундамент которых был заложен еще во времена СССР, говорится в программе действий правительства.

Ранее, 9 декабря на заседании правительства, премьер-министр Арсений Яценюк озвучил срок достройки атомных энергоблоков - 2018 год.

В то же время, в программе правительства не содержится информации, по каким технологиям планируется достройка энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.

Также в документе отмечается, что к 2020 году планируется расширение программы сотрудничества с американо-японской компанией Westinghouse, ядерное топливо которой проходит тестирование на Южно-Украинской АЭС.

Завершение строительства первой очереди Центрального хранилища отработанного ядерного топлива, согласно правительственной программе, запланировано в 2017 году. В конце апреля 2014 года Кабинет министров Украины выделил земельный участок под строительство Центрального хранилища отработанного ядерного топлива в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Основным исполнителем работ выбрана американская компания Holtec.

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Справка УНИАН. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.