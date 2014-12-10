Задержан глава «Укргазвыдобування» Костюк

В Киеве 10 декабря задержан глава крупнейшей газодобывающей компании «Укргазвыдобування» Сергей Костюк, говорится в сообщении прокуратуры Киева.

«Сегодня утром в Киеве задержан председатель ПАО «Укргазвыдобування» Сергей Костюк. Задержание состоялось в рамках совместной операции прокуратуры города Киева и СБУ недалеко от главного офиса этой компании на улице Кудрявской», - говорится в сообщении прокуратуры.

«Сегодня же Печерский райсуд должен выбрать С. Костюку меру пресечения. Столичная прокуратура настаивает на заключении подозреваемого под стражу», - подчеркивается в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце ноября Печерский районный суд Киева по просьбе городской прокуратуры разрешил взять под стражу главу крупнейшего газодобытчика в Украине госкомпании «Укргазвыдобування» Сергея Костюка и его заместителя.

Прокуратура Киева объявила о подозрении Костюка и его заместителя в злоупотреблении служебным положением, повлекшем убытки на сумму свыше 16,8 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».