Эстония впервые закупила норвежский газ, чтобы снять зависимость от России
14:12, 10 декабря 2014Энергетика
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Тестовая покупка была совершена в литовском терминале СПГ.
Эстония намерена заменить российский газ норвежским / lenta-ua.net
Эстония закупила пробную партию норвежского газа из литовского терминала.
Как рассказала корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в странах Балтии, тестовая покупка объемом около 100 тысяч кубометров была совершена в терминале сжиженного природного газа в Клайпеде.
Читайте такжеЭстония станет полноправным членом Европейского космического агентстваПока сумма сделки не раскрывается.
Ранее Эстония полностью зависела от поставок из РФ, которая обеспечивает годовое потребление газа в стране на уровне 700 тысяч кубометров.
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