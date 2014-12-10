Эстония впервые закупила норвежский газ, чтобы снять зависимость от России

Эстония закупила пробную партию норвежского газа из литовского терминала.

Как рассказала корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в странах Балтии, тестовая покупка объемом около 100 тысяч кубометров была совершена в терминале сжиженного природного газа в Клайпеде.

Читайте такжеЭстония станет полноправным членом Европейского космического агентстваПока сумма сделки не раскрывается.

Ранее Эстония полностью зависела от поставок из РФ, которая обеспечивает годовое потребление газа в стране на уровне 700 тысяч кубометров.