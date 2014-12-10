ОПЕК: спрос на нефть картеля в 2015 году будет минимальным за 12 лет

ОПЕК подсчитала, что спрос на нефть картеля в 2015 году окажется минимальным за 12 лет, передает ПРАЙМ.

ОПЕК в своем декабрьском докладе прогнозирует снижение спроса на нефть стран организации в 2015 году на 300 тыс. баррелей в сутки - до 28,92 млн баррелей против 29,4 млн баррелей в 2014 году.

Читайте такжеНефть с июня подешевела уже на 40%Кроме того, прогноз ОПЕК по мировому спросу на нефть в 2014 году понижен на 120 тыс. баррелей в сутки. Новый прогноз организации предполагает рост мирового спроса в 2014 году на 930 тыс. баррелей в сутки - до 91,13 млн баррелей в сутки.

Декабрьский прогноз мирового спроса на нефть в 2015 году также снижен - на 70 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ноябрьским прогнозом ОПЕК. Новый прогноз предполагает рост мирового спроса на нефть в 2015 году на 1,12 млн баррелей в сутки - до 92,26 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК снизили добычу в ноябре на 390 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем до 30,053 млн баррелей, следует из доклада организации. Так, Саудовская Аравия в ноябре производила 9,59 млн баррелей в сутки против 9,65 млн баррелей в октябре, Ливия - 638 тыс. баррелей в сутки в ноябре против 887 тыс. баррелей в октябре, Ирак - 3,359 млн баррелей в сутки в ноябре против 3,308 млн баррелей месяцем ранее.