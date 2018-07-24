«Нафтогаз» нанял британскую юридическую компанию за 30 миллионов
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» наняла британскую юридическую компанию Freshfields Bruckhaus Deringer за 30,7 млн грн для юридического сопровождения внешнеэкономической деятельности «Нафтогаза».
Читайте также«Нафтогаз» - «Газпрому»: мировое соглашение по уже принятым решениям арбитража невозможно
Согласно сообщению компании, размещенном в системе публичных закупок Prozzoro, договор был подписан 23 июля 2018 года.
Отмечается, что юридическое сопровождение предусматривает обеспечение защиты интересов компании в иностранных юрисдикциях, в том числе в иностранных государственных органах, учреждениях, иностранных или международных судах, арбитражах, международных организациях, иностранных финансовых учреждениях, в отношениях с другими юридическими и физическими лицами по всем вопросам, которые возникают в процессе внешнеэкономической деятельности «Нафтогаза».
Согласно тендерным условиям, срок предоставления услуг - 2 года с даты подписания договора.
Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.
При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».
На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.
В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
В середине июня «Газпром» заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража на территории страны в споре о контракте на транзит газа. Сейчас «Нафтогаз» оспаривает данное решение суда.