Порошенко скоординировал с американцами меры по противодействию строительству «Северного потока-2»

Заместитель государственного секретаря США выразил "непоколебимую" поддержку Украины со стороны США и категорическое сопротивление проекту «Северный поток-2».

Президент Украины Петр Порошенко и новоназначенный заместитель государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон скоординировали подходы и практические меры по противодействию строительству газопровода «Северный поток-2».

Читайте такжеУкраина и США рассматривают проект «Северный поток-2» как угрозу энергобезопасности Европы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, встреча Порошенко и Феннона состоялась сегодня.

Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами, в частности в сфере энергетического сотрудничества.

«Мы имеем очень большой перечень тем для обсуждения. Могу подчеркнуть, что сегодня впервые энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции заработал на американском топливе компании Westinghouse», - сказал Порошенко.

Глава государства напомнил, что соответствующие договоренности были достигнуты во время его встреч с президентом США Дональдом Трампом.

Собеседники скоординировали подходы и практические меры украинской и американской сторон в вопросе противодействия строительству газопровода «Северный поток-2».

«Очень важна наша координация в вопросах недопущения строительства «Северного потока-2» как проекта, который угрожает не только энергетике Украины и Европы, а напрямую касается геополитической безопасности. И я приветствую абсолютно четкую и последовательную позицию американского президента Дональда Трампа и американской Администрации, американского правительства. Для нас это очень важно», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства выразил благодарность американской стороне за последовательную поддержку и практическую помощь Украине в ее усилиях по диверсификации источников энергоснабжения, снижению зависимости в этом вопросе от РФ, реформированию энергетического сектора.

В свою очередь Феннон подчеркнул важность отношений между странами, в частности в сфере энергетической безопасности.

«Также хочу выразить непоколебимую поддержку Украины со стороны США и категорическое сопротивление проекту «Северный поток-2». Хочу подчеркнуть необходимость поддержки надежного транзита газа в Украине. Мы все едины в США по поддержке Украины», - сказал он.

«Я хотел бы поаплодировать Вам за Ваше лидерство, а также стране, за те реформы, которые вы проводите. Эти реформы способствуют еще большему объему инвестиций. Считаю, что эти реформы является важным сигналом для остального мира инвестировать в Украину. Бизнесмены заинтересованы в прозрачных, понятных и прогнозируемых правилах, и вы устанавливаете такие условия», - подчеркнул Феннон.