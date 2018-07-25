Порошенко подчеркнул, что о поставках американского топлива Westinghouse на Южно-Украинскую атомную электростанцию он договорился во время последних встреч с лидером США Дональдом Трампом.

Энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции заработал на американском топливе компании Westinghouse. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

Читайте такжеПорошенко скоординировал с американцами меры по противодействию строительству «Северного потока-2»

"Сегодня впервые энергоблок Южно-Украинской АЭС заработал на американском топливе компании Westinghouse. Это то, о чем мы договорились с президентом США Дональдом Трампом во время наших встреч в Белом доме, в Нью-Йорке и в Брюсселе во время саммита НАТО. И мне очень приятно, что развитие нашего сотрудничества является очень активным", – сообщил он.

В августе 2016 года Украина договорилась с компанией Westinghouse о строительстве завода по производству топлива для ядерных реакторов. По данным Государственной службы статистики, за первый квартал 2018 года Украина импортировала ядерного топлива на сумму $96,4 млн, из которых $67,99 млн было заплачено российской компании ТВЭЛ.