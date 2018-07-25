Госпредприятие "Энергорынок" отчиталось о росте прибыли в 3 раза

В первом полугодии чистая прибыль предприятия составила 1,8 млрд грн.

Государственное предприятия "Энергорынок" в январе-июне 2018 года увеличило чистую прибыль в 3,11 раза по сравнению с аналогическим периодом 2017 года - до 1,805 млрд грн.

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Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.

Согласно сообщению, чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в первом полугодии увеличился на 18,9% - до 85,42 млрд грн, по сравнению с первым полугодием 2017 года.

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) за первое полугодие составила 83,7 млрд грн, а валовая прибыль - 1,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в начале июля «Энергорынок» привлек кредит у государственного "Ощадбанка" на сумму 2,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Энергорынок» выполняет функции оптового поставщика и оператора рынка электроэнергии, распорядителя системы расчетов и денег на рынке электроэнергии. Также предприятие является главным оператором системы коммерческого учета электроэнергии. Компания получает расчеты за электроэнергию от ее поставщиков (облэнерго) и оплачивает генерирующим компаниям стоимость произведенной ими электроэнергии.

Для проведения расчетов с производителями электроэнергии, в том числе для осуществления авансовых платежей (для закупки электростанциями топлива), «Энергорынок» привлекает кредиты у государственного уполномоченного «Ощадбанка».