В Украине сократились запасы угля

Запасы антрацитового угля на ТЭС за неделю сократились на 11,7% - до 327,7 тыс. тонн. Запасы угля газовой марки сократились на 6,8% – до 1 млн тонн.

Запасы антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций с 18 по 25 июля текущего года сократились на 11,7% – до 327,7 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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При этом запасы угля газовой марки сократились на 6,8% – до 1,004 млн тонн с 1,077 млн тонн.

В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю сократились на 8% – до 1,332 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,916 млн тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки «Г». Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключили контракты на импорт угля из ЮАР и США.