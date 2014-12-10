Швейцарцы предъявят двум менеджерам "Газпрома" обвинение в коррупции

Их подозревают в получении взяток при строительстве газопровода Ямал –Европа, сообщает РБК со ссылкой на NRC Handelsblad.

Судебный процесс над ними начнется весной 2015 года. Это первый случай, когда государство в Западной Европе преследует людей из верхушки российской газовой монополии, отмечает издание.

Адвокат Будзуляка Филипп Курра заявил NRC, что следствие завершено и он и его клиент ждут обвинительного акта. Защита россиян опасается «политической мотивированности» расследования. На запрос адвокат на момент сдачи материала не ответил.

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Банковские счета Будзуляка и Шайхутдинова в Швейцарии были заморожены еще в 2010 году в рамках расследования прокуратуры, пишет голландская газета. 8 декабря изданию стало известно, что суд отклонил ходатайство Будзуляка о разблокировке счетов.

По данным NRC, в Швейцарии заблокированы счета Будзуляка на $1,3 млн. Швейцарская газета Tages Anzeiger пишет о трех счетах общей суммой почти $1,4 млн.

Прокуратура Швейцарии во вторник не ответила на просьбу прояснить статус дела.

В ноябре 2013 года ведомство обвинило шведскую компанию Siemens Industrial Turbomachinery (SIT) в даче взяток топ-менеджерам «российской госкомпании», чтобы те гарантировали ей заключение контрактов на поставку газовых турбин для газопровода Ямал – Европа. По данным следствия, SIT незаконно платила сотрудникам «российской госкомпании» с 2004 по 2006 год, средства перечислялись на счета в швейцарских банках (это стало основанием для уголовного расследования в Швейцарии). После предъявления обвинений SIT признала свою вину и обязалась пожертвовать $135 тыс. в пользу Международного комитета Красного Креста и еще $10,6 млн выплатить в качестве штрафа.

Коррупционная схема, по данным следствия, началась еще в конце 1990-х годов, когда SIT не входила в состав Siemens, а принадлежала шведско-швейцарскому инженерному концерну ABB. Поводом к разбирательству послужили консультационные соглашения между «дочкой» ABB и кипрской фирмой Burlingame Consulting Limited. Через эту фирму деньги якобы перечислялись на счета российских фигурантов расследования.

В начале сентября СМИ сообщали, что в Швейцарии двух менеджеров российской компании «Газпром» заподозрили в коррупции. Обвинения планировалось предъявить до конца 2014 года.