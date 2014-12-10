В Украине хотят закрыть до 2019 года все 32 убыточные госшахты

Кабинет министров Украины в рамках новой политики энергонезависимости страны планирует закрыть 32 убыточные государственные шахты на протяжении 2015-2019 годов, говорится в программе деятельности правительства, опубликованной на веб-сайте Кабмина.

Согласно программе, Кабмин также до конца 2019 года намерен законсервировать 24 шахты, а 37 – приватизировать.

Кроме того, правительство определило одной из приоритетных задач своей деятельности покупку угля на мировом рынке.

Как сообщал УНИАН, на подконтрольной пророссийским боевикам территории Донецкой и Луганской областей находится 83 шахты государственной и частной формы собственности, что составляет 55% от общего количества шахт в стране (всего 150).

Из 90 шахт, подчиненных Минэнергоугля, 37 шахт находятся на территории, контролируемой властями Украины, из них 25 шахт работают в режиме угледобычи, 12 шахт - в режиме поддержки жизнедеятельности.

Читайте такжеУкраина в ноябре сократила добычу угля почти в два разаПри этом 53 шахты находятся на территории Донецкой и Луганской областей, контролируемой террористами.

Справка УНИАН. Угледобывающие предприятия Украины в ноябре текущего года сократили добычу угля на 43,7% - до 4,1 млн тонн против 7,3 млн тонн в ноябре 2013 года. Из них на государственных шахтах было добыто 922,5 тыс. тонн угля, что в 2,3 раза меньше ноября 2013 года.

Добыча угля в январе-ноябре 2014 года сократилась на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 61,5 млн тонн. Из этого объема госшахты добыли 17,1 млн тонн угля (сокращение на 21,6%).