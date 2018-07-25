"Надра Украины" с начала года сократили прибыль на четверть

Чистый доход предприятия от реализации продукции в январе-июне 2018 года вырос на 53,9% - до 6,73 миллиона гривень.

Ведущая компания в сфере геологоразведочных работ в стране - Национальная акционерная компания "Надра Украины" в январе-июне 2018 года получила 286 тысяч гривень чистой прибыли, что на 23,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Читайте такжеРазведанных запасов газа в Украине хватит на 22 года добычи

Об этом говорится в отчете предприятия, обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, чистый доход предприятия от реализации продукции в январе-июне 2018 года вырос на 53,9% - до 6,73 миллиона гривень.

Валовая прибыль за отчетный период текущего года составила 1,34 миллиона гривень.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 миллионов тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций "Надра Украины" принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.