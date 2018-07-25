Окно в Европу. Как Украине достроить два блока на Хмельницкой АЭС

Тема необходимости достройки двух блоков Хмельницкой атомной станции, тянущаяся с советских времен, в последнее время приобрела новую жизнь. В конце июня правительственный комитет во главе с вице-премьером Владимиром Кистионом утвердил технико-экономическое обоснование достройки энергоблоков №3 и №4 расположенной в городе Нетишин Хмельницкой АЭС. Как утверждает министр энергетики Игорь Насалик, при принятии этого решения противоречий и противодействий не было.

Окончательное решение о достройке этих двух энергоблоков в июле должен был принять Кабинет министров, однако, пока постановление не принято. Не исключено, что в дело снова вмешалась политика.

Последний раз о достройке двух блоков на ХАЭС вспоминали в 2015 году, когда Верховная Рада, после нападения путинской России на Украину: аннексии Крыма и войны на Донбассе, денонсировала соглашение с агрессором в этой сфере. С тех пор перед НАЭК «Энергоатом» стояла задача – найти в кратчайшие сроки реакторные установки не российского производства, которые могут быть смонтированы на новых энергоблоках. И решение таки было найдено. Как указано в утвержденном правительственным комитетом ТЭО, единственным вариантом завершения строительства двух новых блоков ХАЭС является использование реакторной установки типа ВВЭР-1000 производства чешской компании Skoda JS a.s.

Если упустить все технологические аспекты, то предусматривается, что электрическая мощность двух энергоблоков будет составлять суммарно 2200 МВт, а годовое производство электроэнергии – 16,2 миллиарда киловатт-часов (для сравнения – общий объем производства электроэнергии в Украине за 2017 год составил 155,4 млрд кВт-ч).

Достройку двух энергоблоков оценили в сумму свыше 72 млрд грн, из которых львиная доля уйдет на закупку оборудования (46,3 миллиарда). На социальные объекты в 30-километровой зоне вокруг ХАЕС (зона наблюдения) планируется выделить десятую часть стоимости проекта. Сроки строительства – 84 месяца, предположительный ввод в эксплуатацию – 2025 год. На двух энергоблоках предусматривается установка турбин производства компании «Турбоатом», а генераторов – от «Электротяжмаша» (оба предприятия расположены в Харькове), а также новых систем безопасности. Кроме того, проектный срок эксплуатации энергоблока с использованием чешского реактора будет увеличен с тридцати до шестидесяти лет.

По словам директора по вопросам информации и связи с общественностью ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольги Кошарной, к ТЭО вопросов быть не может. Но если будет задержка, то – только из-за вмешательства политики. Кроме того, что ТЭО должно быть утверждено Кабмином, необходимо принятие соответствующего закона Верховной Радой, а эта процедура – длительная и сложная.

В помощь – экспорт электроэнергии

Важнейшим вопросом достройки двух энергоблоков ХАЭС является финансирование. Семьдесят два миллиарда гривен, или почти 3 млрд долларов, с учетом предстоящих огромных выплат по внешнему долгу – огромная сумма. Но и здесь найден оптимальный вариант. Дело в том, что «Энергоатом» хочет реализовать пилотный проект «Энергетический мост «Украина-ЕС». Его суть заключается в возобновлении работы существующей линии электропередач 750 киловольт «Хмельницкая АЭС – польский город Жешув». За счет экспорта электроэнергии (а это примерно 7 миллиардов киловатт-часов) есть реальная возможность привлечь средства для финансирования достройки двух энергоблоков ХАЭС. По предварительным подсчетам, речь идет о примерно 300 миллионов долларов в год.

«Важной частью этого проекта является то, что долгосрочный контракт на экспорт электрической энергии с энергоблока №2 будет служить финансовым инструментом для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, в качестве залога для получения кредита без суверенных гарантий», - заявил во время обсуждения вопроса в профильном парламентском комитете президент «Энергоатома» Юрий Недашковский.

Все равно остается вопрос – кто выдаст Украине кредит на огромную сумму в почти три миллиарда долларов?

Эксперты полагают, что кредитором может быть один из крупнейших британских банков – Barclays.

Как обойти бюрократию

Кроме принятия необходимого закона парламентом и поиска денег на достройку блоков ХАЭС, есть еще ряд преград, которые предстоит преодолеть. Одной из них, является система публичных закупок в стране, которая не приспособлена к реализации подобных масштабных проектов, а в широком смысле – национальная бюрократическая машина, способная, при желании заинтересованных лиц, дискредитировать любую здравую идею.

«К сожалению, к глобальным проблемам добавилась и национальная специфика. Это – неприспособленные к новому строительству процедуры публичных закупок. Сегодня продолжительность государственных закупок может длиться даже в отношении обычного оборудования в диапазоне от полугода до полной утраты актуальности. Любой «тендерный киллер» по решению Антимонопольного комитета может годами сбивать торги», - сказал Недашковский, добавив, что нужно расширить перечень вариантов, когда можно применять переговорную процедуру.

Также по мнению Недашковского, существует проблемы с отсутствием нормативной базы в отношении лицензирования новых технологий реакторов АЭС и потерей потенциала отечественного строительно-монтажного комплекса.

Как бы то ни было, но вопрос достройки энергоблоков ХАЭС необходимо решить. Это очень важно в деле сохранения отечественного атомно-энергетического комплекса страны. Именно атомные электростанции на сегодняшний день генерируют более 55% всей производимой электроэнергии в Украине. Кроме того, это – самый дешевый вид генерации. Двенадцать из пятнадцати действующих энергоблоков АЭС были введены в эксплуатацию во времена СССР, и только три – в период независимости Украины. Поэтому, именно сейчас важно задуматься о строительстве новых блоков, чтобы заменить те мощности АЭС, которые, устаревая, будут выводиться из эксплуатации.

История проекта

Актуальность вопроса достройки двух атомных блоков ХАЭС дает нам повод вспомнить историю этого долгостроя, начавшуюся в далеком 1975 году. Тогда Министерство энергетики и электрификации СССР утвердило решение о начале строительства Западно-Украинской АЭС №2, позже переименованную в Хмельницкую АЭС. Спустя четыре года был утвержден технический проект станции, который предусматривал строительство четырех энергоблоков ВВЭР-1000 общей мощностью 4000 МВт с реакторной установкой В-320. Дальше пошло по плану: 1981 – старт строительства первого энергоблока, 1983 – начались строительные работы на втором энергоблоке и, наконец, 1985-1986 года – начало строительства энергоблоков №3 и №4. Но в 1986 году произошла авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Эта трагедия не помешала ввести в эксплуатацию энергоблок №1 (в 1987 году), но уже когда планировалось запустить энергоблок №2 (по данным ХАЭС, энергоблок был построен на 95%) по всей стране начались акции протеста против развития атомной энергетики. Как результат – в 1990 году Верховная Рада УССР приняла мораторий на строительство новых энергоблоков и увеличение действующих мощностей (действовал до 1993 года). После этого строительство на ХАЭС остановилось. Таким образом, на ХАЭС работал только один энергоблок, строительство трех остальных было отложено в долгий ящик.

Для второго блока Хмельницкой АЭС переломным стал 2003 год. Тогда удалось найти финансирование на достройку и уже 8 августа 2004 года его подключили к Объединенной энергетической системе Украины. Тип реактора такой же, как и на первом энергоблоке.

В 2003 году впервые был поднят вопрос о достройке энергоблока №3. Однако процесс строительства затянулся. Только в 2008 году Министерство топлива и энергетики утвердило победителем конкурса по достройке энергоблоков №3 и №4 ХАЕС российскую компанию «Атомстройэкспорт», которая представила проект реакторной установки В-392Б (ВВЭР-1000). Вскоре компания представила и проект самой достройки, который оценили в 40 млрд гривен, а финансировать его на 80% должна была Россия. В 2012 году проект утвердила Верховная Рада. Но ни одна из сторон – ни Украина, ни Россия – не приступили к его реализации.

И слава Богу. Ведь буквально через пару лет стратегический сосед проявил свою настоящую сущность, вероломно развязав войну против нашей станы. Теперь появился шанс реализовать столь необходимый для энергетической безопасности Украины проект с новыми партнерами и на новом техническом уровне.

Ярослав Самолюк