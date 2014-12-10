Украинский суд решил защитить имущество компании, связанной с «семьей» Януковича

Киевский апелляционный хозяйственный суд Украины снял арест с имущества компании «Голден Деррик», контроль над которым пытается вернуть государственная компания НАК «Надра Украины».

Об этом говорится в расследовании Александра Чорновалова для программы «Схемы» - совместного телевизионного проекта Радио Свобода и Первого национального.

В 2012-2013 годах бывшим руководством НАК «Надра Украины» были проданы фирме «Голден Деррик» за чуть более 20 миллионов гривень доли сразу в трех объединениях, добывающих газ на одном из крупнейших газовых месторождений Украины - Сахалинском. Благодаря этому, по данным НАК «Надра Украины», только за два года «Голден Деррик» смогла заработать около 120 миллионов гривень, говорится в сюжете. Но компания так и не рассчиталась с НАК «Надра Украины» за выкупленные государственные доли в бизнесе. Это дало законное основание уже новому руководству государственной компании обратиться в суд с иском к «Голден Деррик» о разрыве договоров и возврата НАК «Надра Украины» активов, генерирующих миллионы гривень ежемесячно.

В октябре-ноябре хозяйственный суд Киева разорвал вышеуказанные договоры, а также запретил компании «Голден Деррик» совершать любые действия по отчуждению активов. Однако Киевский апелляционный хозяйственный суд снял запрет. Теперь частная фирма может перепродать долю, за которую не рассчиталась с государством - и Украина в лице НАК «Надра Украины» уже не сможет вернуть контроль над этими активами.

Читайте также«Надра Украины» пытается отсудить у компании экс-министра Ставицкого свою долю в газовом месторождении«Киевским апелляционным хозяйственным судом абсолютно безосновательно удовлетворена жалоба «Голден Деррик» и отменено определение Хозяйственного суда по обеспечению иска и предоставлено право на отчуждение доли. То есть, что данное решение означает? На сегодняшний день компания «Голден Деррик» может совершенно беспрепятственно отчуждать иным сторонам участие в общей деятельности, чем самым в будущем для нас создадут проблемы по возврату государственной компанией контроля над участием в Сахалинском месторождении», - рассказал глава НАК «Надра Украины» Ярослав Климович в интервью программе «Схемы».

Согласно информации Единого государственного судебного реестра, решение в пользу окружения экс-президента приняла тройка судей Киевского апелляционного хозяйственного суда во главе с Ларисой Смирновой. Именно на эту судью неоднократно жаловались в Высшей квалификационной комиссии судей. Последний раз это делал народный депутат от ВО «Свобода» Олег Осуховский, который заподозрил ее в содействии рейдерам. Впрочем, Высшая квалификационная комиссия судей не приняла во внимание обращение, говорится в сюжете.

10 декабря должно рассматриваться очередное слушание дела государство против «Голден Деррик».

В «Голден Деррик» отказались комментировать, с чем связано стремительное развитие компании во времена президентства Виктора Януковича и почему она не рассчиталась с НАК «Надра Украины» за полученные государственные активы. Контроль над «Голден Деррик», по данным Украинской правды, через кипрскую «Хартлог Лимитед» осуществляют экс-министры правительства Николая Азарова - Эдуард Ставицкий и Николай Присяжнюк, а также бывший народный депутат Партии регионов Юрий Иванющенко.