Цены на нефть марки Brent снизились до $65,75

К 13.50 фьючерсы на Brent подешевели на $1,09 до $65,75 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $1,19 до $62,63. Во вторник цены на оба эталона упали до пятилетних минимумов, передает Reuters.

"Несмотря на колебания в течение дня, фундаментальные показатели не изменились: предложение превышает спрос большую часть года. Цены не перестают снижаться; интересно, когда они достигнут дна, потому что пока его не видно", - сказал старший аналитик National Australia Bank Фин Зибел.

Запасы нефти в США выросли на 4,4 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Американского института нефти (API), при прогнозе снижения на 2,2 миллиона баррелей. Управление энергетической информации США снизило прогноз роста добычи нефти в стране в 2015 году на 100.000 баррелей в сутки с учетом низких цен и медленного роста потребления.

Читайте такжеОПЕК: спрос на нефть картеля в 2015 году будет минимальным за 12 лет

ОПЕК может провести внеочередное совещание до плановой встречи в июне, чтобы обсудить меры против избытка нефти на мировом рынке, сообщил министр энергетики Алжира. На совещании в ноябре ОПЕК под давлением лидера картеля Саудовской Аравии решила не снижать добычу, чтобы сохранить долю мирового рынка.

Управление энергетической информации США (EIA) снизило прогнозы роста мирового потребления нефти и добычи нефти в США в 2015 году.

"Почти все новости вызывают снижение рынка. Отчет API показал значительный рост запасов, а EIA сделало пессимистичное предсказание, существенно снизив прогноз рост потребления в будущем году", - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

Ранее УНИАН сообщал, что нефть дешевеет из-за заявления Ирана о желании увеличить добычу.