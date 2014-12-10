Медведев обвинил США в срыве проекта «Южный поток»

«Объективно он («Южный поток») заморожен, и принято решение о том, чтобы от него отказаться. Почему? Потому что, к сожалению, Болгария не дала разрешение. Но дело даже не в Болгарии. Болгария, к сожалению, в данном случае действовала как обычный член Евросоюза, подвергавшийся давлению как со стороны европейских властей в Брюсселе, так, скажем откровенно, и со стороны американцев. И неконструктивная позиция Европейской комиссии. Я сам неоднократно с ними на эту тему разговаривал, наш президент об этом с ними говорил, председатель правления «Газпрома» (Алексей Миллер – УНИАН) бесконечно мотался для всякого рода согласований и переговоров», - сказал Медведев.

По его словам, российской стороне сказали, «что нам такой проект не нужен».

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«Ну не нужен – значит, не нужен. Тогда мы будем увеличивать мощности «Голубого потока» или создавать дополнительные мощности по Черному морю, как вы говорите, там создавать хаб, такой специальный распределительный центр, на территории Турции, откуда газ может поставляться в другие страны. Это не менее интересная идея, к которой могут подключиться и европейские партнеры, которые входят в Евросоюз, и другие партнеры. Но это уже будет другой проект, и там будет другой вход. Естественно, об этом мы будем с ними проводить переговоры», - добавил российский премьер.

Справка УНИАН. «Южный поток» - инфраструктурный проект российской компании «Газпром» по строительству газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд куб. м газа ежегодно. Ранее планировалось, что он пройдет через Черное море в страны Южной и Центральной Европы с целью диверсификации маршрутов экспорта и исключения транзитных рисков. Начало поставок по газопроводу было запланировано на конец 2015 года, выход на полную мощность - в 2018 году.

Однако 1 декабря президент РФ Владимир Путин, а затем и глава «Газпрома» Алексей Миллер заявили, что Россия отказывается от дальнейшей реализации проекта в связи с неопределенностью перспектив его строительства. При этом, по оценкам экспертов, сумма средств, уже вложенная в реализацию проекта, составила около 5 млрд долл.

В Украине неоднократно отмечали политическую и экономическую нецелесообразность "Южного потока", задачей которого было "обойти Украину" и лишить украинскую ГТС газового ресурса.