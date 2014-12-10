Иран отрицает договоренности с Россией об обмене нефти на товары

Министр нефтяной промышленности Ирана Биджан Зангане опроверг сообщения о том, что его страна вскоре договорится с Россией о поставках нефти в обмен на российские товары, сообщает Reuters со ссылкой информационное агентство Mehr.

По сообщению агентства, министр экономики России Алексей Улюкаев в конце ноября сказал, что Россия надеется в ближайшее время договориться с Ираном о поставках ему зерна и оборудования в обмен на нефть, но, по словам Зангане, таких планов нет.

"Идея о бартере иранской нефти в обмен на российские товары не соответствует действительности, и между двумя странами никогда не было такого соглашения. Иран и Россия просто договорились о двустороннем сотрудничестве в нефтегазовой сфере, которое позволит Ирану воспользоваться техническими и операционным возможностями российских фирм в нефтегазовой отрасли", - процитировало министра агентство Mehr.

Читайте такжеНефть дешевеет из-за заявления Ирана о желании увеличить добычу Источники в обеих странах сообщили Reuters ранее, что страны обсуждают бартерную сделку на $20 миллиардов, которая позволит России получать до 500.000 баррелей иранской нефти в сутки в обмен на товары и услуги. Ирану такое соглашение дало бы возможность увеличить экспорт нефти в обход западных санкций.

США предупредили Россию о нежелательности такой договоренности на фоне переговоров с Ираном о его ядерной программе.