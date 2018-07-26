СМИ назвали сотрудников «Нафтогаза», получивших скандальные премии за победу над «Газпромом»

Коболев и Витренко получили около 70% от всей суммы премий за победу в Стокгольмском арбитраже.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и коммерческий директор компании Юрий Витренко получили около 70% от всей суммы премий за победу в Стокгольмском арбитраже.

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Об этом сообщает Insider со ссылкой на источник в компании.

Собеседник издания назвал имена 11 из 41 премируемых, которых раньше засекретил "Нафтогаз".

- председатель правления Андрей Коболев

- коммерческий директор Юрий Витренко

- директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк

- первый заместитель председателя правления Сергей Перелома

- заместитель председателя правления Сергей Коновец

- заведующий канцелярией Валентина Пишун

- директор по персоналу Маргарита Короткова

- директор по административной деятельности и энергоэффективности Виталий Щербенко

- директор по корпоративной безопасности Константин Пожидаев

- начальник департамента безопасности Владимир Лупащенко

- начальник специального отдела Виктор Пасичник

По словам источника, большинство из перечисленных в процесс в Стокгольмском арбитраже привлечены не были.

Известно также, что члены правления Юрий Колбушкин и Николай Гавриленко премий не получили, а сумма выплаты Сергею Переломе составила 8 млн грн, отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

Сумма премии была разделена на две части. В мае этого года должна была быть выплачена первая часть премий на сумму 20,7 млн долл. Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2017 год.

В середине июня коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что сотрудники компании «Нафтогаз Украины» уже получили первую часть премии на сумму 20,7 млн долл.

По его словам, премии получили порядка 40 человек, которые работали над арбитражным процессом.

Остальные премии планировалось выплачивать в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша (2,6 млрд долл.).

В начале июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет «Нафтогаза» с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл.

Прокуратура Киева в июле открыла уголовное производство по факту выплаты наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины" премии в размере 46,3 млн долл. сотрудникам компании за победу в Стокгольмском арбитраже.