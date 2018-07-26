Гройсман о газе: как только мы откажемся от импорта - сразу решительно снизим цены

По мнению премьера, открытие геоинформации и проведение прозрачных аукционов позволит Украине увеличить собственную добычу газа и отказаться от его импорта.

Открытие геологической информации и запуск прозрачных аукционов на пользование недрами позволит Украине увеличить собственную добычу газа и отказаться от его импорта.

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Об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Задача наша абсолютно четкая: открыть все геоданные о недрах, дать возможность на основе прозрачных аукционов приходить украинскому бизнесу, мировому бизнесу, и добывать украинский газ, чтобы мы полностью отказались от импорта», - отметил Гройсман.

Он добавил, что отказ от импорта газа позволит существенно снизить цены на него внутри страны.

«Как только мы откажемся от импорта - мы сразу решительно снизим цены на газ и не будем находиться под влиянием международной конъюнктуры цен на газ. Вот наша стратегическая задача. Не подачки и скидки, а системное окончательное снижение цен, которое возможно только тогда, когда мы будем добывать газ в количестве, которое необходимо и населению, и промышленности», - подчеркнул Гройсман.

Премьер отметил странность того факта, что Украина ранее всегда закупала газ в России, имея внушительные собственные залежи природного газа, и обвинил в такой ситуации предыдущие руководства страны.

«Только декабрь наступал, любая власть преклоняла голову и колени, ползли в Москву и договаривались, какая будет цена газа, какой будет транзит. В то время, когда наши недра были заброшенные, коррумпированные и закрыты абсолютно для всех. Только сегодня мы видим, есть много утечек информации, что за этими махинациями стояли представители тогдашней власти», - сказал Грйосман.

Как сообщал УНИАН, в начале июля премьер-министр заявил, что Украина имеет неплохие шансы достичь энергонезависимости к 2020 году в связи с увеличением добычи газа государственной компанией «Укргазвыдобування», а также частными компаниями.

При этом, Госгеонедр не проводила аукционы на пользование недрами и задерживала с выдачей лицензии, в том числе для компании "Укргазвыдобування", в связи с чем ее деятельность остро критиковалась со стороны игроков рынка.

В середине мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в течение последних четырех лет Госгеонедр выдала около 700 спецразрешений на пользование недрами, из которых только 43 - по результатам проведения аукционов.

Государственные и частные добывающие компании в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличили добычу газа в Украине на 3,1% – до 20,8 млрд куб. м. За этот же период наша страна сократила потребление голубого топлива на 4% - до 31,9 млрд куб. м.

Согласно правительственной программе по наращиванию добычи и сокращению потребления, к 2020 году планируется, что показатель добычи госкомпании «Укргазвыдобування» сравняется с показателем потребления секторов населения и теплокоммунэнерго (будет составлять 20 млрд куб. м газа).