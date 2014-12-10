Цены на нефть сегодня впервые с 2009 года упали ниже $65

Стоимость нефти сорта Brent по состоянию на 18.10 мск снижалась на 2,8% до $64,98 за баррель, пробив психологический уровень $65 за баррель впервые с 2009 года, свидетельствовали данные торговой системы ICE. Однако по состоянию на 18.20 мск котировки Brent опять подросли до уровня $65,16 за баррель, сообщает ТАСС.

Падение нефтяных котировок ускорилось после публикации прогноза ОПЕК, согласно которому спрос на нефть стран картеля в 2015 году окажется минимальным за 12 лет.

При этом организация прогнозирует снижение спроса на нефть стран ОПЕК в 2015 году на 300 тыс баррелей в сутки до 28,92 млн баррелей против 29,4 млн баррелей в 2014 году. Кроме того, прогноз ОПЕК по мировому спросу на нефть в 2014 году был понижен на 120 тыс. баррелей в сутки.

Новый прогноз организации предполагает рост мирового спроса в 2014 году на 930 тыс. баррелей в сутки до 91,13 млн баррелей в сутки.

Читайте такжеРоссия из-за снижения цен на нефть будет пересматривать бюджет-2015Декабрьский прогноз мирового спроса на нефть в 2015 году также снижен - на 70 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ноябрьским прогнозом ОПЕК. Новый прогноз предполагает рост мирового спроса на нефть в 2015 году на 1,12 млн баррелей в сутки до 92,26 млн баррелей в сутки.

На фоне падения цен на нефть ускорилось ослабление российской валюты. По состоянию на 18.30 мск курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 63 копейки по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия, до 54,68 рубля. Евро подорожал на 1,05 рубля до 67,92 рубля, установив новый рекорд стоимости.