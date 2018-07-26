"Энергоатом" с начала года удвоил прибыль

При этом чистый доход "Энергоатома" от реализации продукции за указанный период увеличился на 1,1% - до 20,7 миллиарда гривень.

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, в январе-июне 2018 года получило 3,186 миллиарда гривень чистой прибыли, что на 95,55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об говорится в отчетности компании за 6 месяцев 2018 года, опубликованной на ее сайте.

Согласно отчету, чистый доход "Энергоатома" от реализации продукции за указанный период увеличился по сравнению с январем-июнем 2017 года на 1,1% - до 20,747 миллиарда гривень с 20,521 миллиарда гривень.

Себестоимость реализованной продукции за первое полугодие составила 15,581 миллиарда гривень, а валовая прибыль - 5,166 миллиарда гривень.

Другие операционные расходы компании в январе-июне сократились в 4,2 раза - до 403,2 млн грн, по сравнению с январем-июнем прошлого года.

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" закончил 2017 год с убытком в размере 1,3 миллиарда гривень, в 2016 году сократил чистую прибыль в 4,5 раза - до 187 миллионов гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.