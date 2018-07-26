Нацкомиссия опубликовала методику стимулирующего тарифообразования для облэнерго

Принятие документа обеспечит четкое определение механизма формирования необходимого дохода и тарифов на услуги по распределению электроэнергии.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликовала обновленную методологию стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифов) для энергопоставляющих компаний.

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Соответствующий документ опубликован на сайте комиссии.

Согласно документу, его принятие обеспечит четкое определение механизма формирования необходимого дохода и тарифов на услуги по распределению электроэнергии и предусмотрит расчет необходимого дохода и тарифы на услуги по распределению электроэнергии в условиях введения стимулирующего регулирования, а также в переходный период к нему, с учетом определенной структуры и порядка установленных действий.

В документе указано, что норму доходу на регуляторную базу активов (старые, т.е. созданные до введения новой методики тарифообразования, и новые) устанавливает отдельно НКРЭКУ и уже после этого рассчитывается прибыль на регуляторную базу активов.

Также отменяется вся нормативная база, которая была принята до этого.

Как сообщал УНИАН, с 11 января 2017 года в Украине вступила в силу нормативно-правовая база для перевода региональных энергоснабжающих компаний (облэнерго) на стимулирующее тарифообразование. Согласно постановлениям регулятора, норма дохода на регуляторную базу активов (старые, т.е. созданные до введения новой методики тарифообразования, и новые) утверждена на уровне 12,5%. Эту норму дохода будет получать компания (она будет заложена в тарифе облэнерго) на протяжении регуляторного периода (3 или 5 лет).

Такая методика была раскритикована рядом экспертов и Кабмином. Например, пресс-служба правительства в январе сообщила, что установленные НКРЭКУ одинаковые (12,5%) ставки доходности и на старую, и на новую базу активов приведут к необоснованному росту тарифов для промышленности, что непосредственно отразится на потребителях из-за роста цен на товары и услуги.

Справка УНИАН. Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3, 5 или 8 лет). Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель (электроэнергия, тепловая энергия и др.), и стимулирование эффективности расходов распределительных (поставляющих) компаний. Данным механизмом предусматривается установление величины необходимого дохода (ставки доходности), а также мотивация компаний к снижению расходов и потерь энергоносителя в сетях. Согласно новой методике, тариф на электроэнергию, которую отпускает компания-лицензиат, будет состоять из операционных расходов компании, амортизации и ставки доходности на старые или новые активы.