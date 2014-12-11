Порошенко и премьер Австралии обсудили покупку австралийского урана и угля (фото)

"Мы обсудили сегодня возможность сотрудничества в сфере ядерной энергии. У Украины есть возможность закупать австралийский уран для наших атомных электростанций", — сказал Петр Порошенко, слова которого приводит местное издание Australian.

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Со своей стороны Эбботт заявил, что, если проект состоится, он будет выгоден обеим сторонам. По данным Bloomberg, обсуждались также возможные поставки австралийского угля, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Порошенко пригласил Эбботта посетить Киев в 2015 году.

В среду украинский лидер впервые в истории Украины прибыл с государственным (высшим по важности) визитом в Австралию. В течение двух дней Порошенко планирует посетить Мельбурн, Канберру и Сидней, где проведет ряд встреч.

Ранее стало известно, что правительство Украины в рамках диверсификации поставок энергоносителей намерено существенно расширить сотрудничество с американской компанией Westinghouse по закупке топлива для АЭС.