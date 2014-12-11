Цены на нефть растут, но по-прежнему остаются на уровне 5-летнего минимума

На мировых торгах в четверг, 11 декабря, цены на нефть Brent растут, но по-прежнему близки к пятилетнему минимуму, тенденция к снижению сохраняется, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,47 до $64,71 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,45 до $61,39. В среду Brent подешевела почти на 4%, а WTI - почти на 5%.

Эксперты подтверждают прогноз тенденции к снижению цен на нефть по крайней мере до конца года.

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