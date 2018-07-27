Государственная «Центрэнерго» сократила прибыль в 4,6 раза

Чистый доход от реализации продукции составил 7,97 млрд грн, что на 32% больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократила чистую прибыль в 4,6 раза – до 439,3 млн грн с 2,019 млрд грн.

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Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сказано в сообщении, чистый доход от реализации продукции составил 7,97 млрд грн, что на 32% больше, чем в первом полугодии 2017 года (6,03 млрд грн). Валовая прибыль сократилась в 3,9 раза – до 634,54 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Центрэнерго» по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году перечислит в государственный бюджет Украины дивиденды в размере 1,1 млрд грн.

Фонд государственного имущества Украины перенес продажу госпакета акций (78,3%) государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» по принципу аукциона на июнь 2018 года.

Справка УНИАН. «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.