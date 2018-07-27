Суд отменил штраф главе «Нафтогаза» Коболеву на 7 миллиардов от Фискальной службы

Подольский районный суд Киева признал противоправным и отменил решение Энергетической таможни Государственной фискальной службы, согласно которому глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» был оштрафован на 7 млрд грн.

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Об этом сговорится в решении суда от 23 июля, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

«Иск о признании противоправным и отмене постановления Энергетической таможни ГФС от 27 февраля 2018 по делу о нарушении таможенных правил № 0011/90300/18 - удовлетворить частично… Отменить постановление начальника Энергетической таможни ДФС Пиковского И.А. от 27 февраля 2018 года по делу о нарушении таможенных правил… наложение на гражданина административного взыскания в виде штрафа в размере 300 процентов неуплаченной суммы таможенных платежей, что составляет 7 млрд грн», - сказано в сообщении.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Киевском апелляционном административном суде путем подачи апелляционной жалобы в течение десяти дней со дня его оглашения.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о том, что Государственная фискальная служба выписала ему два персональных штрафа на сумму 7 и 1,3 млрд грн, которые он должен уплатить не позднее пятнадцати дней.

По мнению Коболева, таким образом кто-то в Фискальной службе решил его поздравить с исторической победой в Стокгольме. По словам Коболева, реальная причина этих штрафов – отказ «Нафтогаза» оформлять и оплачивать поставленный на оккупированную территорию «Газпромом» газ.

2 марта президент Петр Порошенко поручил генпрокурору Юрию Луценко и и. о. главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану проверить обоснованность начисления многомиллиардного штрафа.