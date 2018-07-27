НАБУ завершило расследование "газового дела" Онищенко

Поскольку депутат находится за пределами Украины, о завершении расследования уведомлены его адвокаты.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование в отношении внефракционного народного депутата Украины Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргазвыдобування».

Об этом сообщается на сайте Антикоррупционного бюро.

«Поскольку подозреваемый находится за пределами Украины, о завершении расследования в соответствии с положениями главы 24-1 Уголовного процессуального кодекса Украины, уведомлены его адвокаты. По тем же причинам и таким же образом о процессуальном действии уведомлен и другой соучастник коррупционной схемы - финансовый директор обществ, подконтрольных преступной организации», - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что подозреваемым и их защитникам предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. После этого будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

По версии следствия, отметили в НАБУ, Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели более ,6 млрд грн от реализации природного газа.

«В результате таких действий ОАО «Укргазвыдобування» (100% акций принадлежат государственной НАК «Нафтогаз Украины») нанесен ущерб на сумму более 740 млн грн», - говорится в сообщении.

Всего же следствие установило причастность к участию в «газовой схеме» 29 человек. «Среди них - двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные - работники ОАО «Укргазвыдобування», юрист, финансисты, руководители компаний и т.д.», - отметили в НАБУ.

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В рамках досудебного расследования 8 подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения о признании вины. Расследование роли еще 12 человек также завершено: обвинительные акты в отношении них направлены в суд. Кроме того, 7 подозреваемых, в том числе и организатор коррупционной схемы, лишенный правового иммунитета народный депутат, находятся в розыске.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 года члены преступной организации незаконно завладели денежными средствами, полученными от реализации газа, в размере более 1,6 миллиарда гривень, в результате чего "Укргаздобыча" понесло убытки на более чем 740 миллионов гривень.

Всего к участию в "газовой схеме" установили причастность 29 человек.

7 человек, в том числе народный депутат Александр Онищенко, находящихся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 лиц направлено в суд, из них в отношении 7 лиц вступил в законную силу обвинительный приговор.

Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам.

5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже сбежал за границу.

Сейчас он находится в национальном розыске. Объявлять Онищенко в международный розыск Интерпол отказался.

В октябре 2017 года стало известно, что САП обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс в отношении нардепа Онищенко.

23 июля НАБУ вызвало на допрос Онищенко.