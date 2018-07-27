"Нафтогаз" увеличил цену закупки газа на внутреннем рынке

Цена закупки природного газа в августе составит 8088 гривень за тысячу кубов.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в августе этого года планирует осуществить закупку природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий Украины по цене 8088 гривень за тысячу кубометров (без НДС), тогда как объявленная цена на июль составляла 7629 гривень за тысячу кубометров.

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Согласно сообщению пресс-службы "Нафтогаза", это повышение обусловлено отсутствием заявок от поставщиков газа, которых не заинтересовала цена, предложенная на июль.

"В июле "Нафтогаз" объявлял тестовую закупку газа по цене 7629 гривень за тысячу кубометров (без НДС), в июне – по цене 6900 гривень за тысячу кубометров (без НДС). В связи с тем, что июнь и июль традиционно является сезоном низкого спроса на газ, "Нафтогаз" не получил ни одного предложения от поставщиков газа. Поэтому компания увеличила предложенную цену на август", - отметили в "Нафтогазе".

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" с 1 августа повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 1,8% по сравнению с июлем – до 10130,4 гривни.

Максимальные цены для промпотребителей с 1 августа будут повышены на 1,7% – до 11083,2 гривни.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 80% газа в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.