Цена нефти ОПЕК вчера упала до $61,35

Об этом говорится в сообщении организации.

27 ноября ОПЕК на сессии в Вене приняла решение сохранить нынешнюю квоту на добычу нефти в 30 млн баррелей в день. Избыток нефти на мировом рынке составляет около 2 млн баррелей в день, на рынке самой ОПЕК предложение превышает спрос более чем на 1 млн баррелей.

За последние пять месяцев цена на нефть снизилась более чем на 40 долларов за баррель.

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В ноябре средняя цена «корзины» составила 75,5 доллара за баррель, в октябре - 84,65 долл., в сентябре - 96,2 долл., в августе - 101,03 долл., в июле - 105,55 долл., в июне - 107,78 долл., в мае – 105,56 долл., в апреле - 104,12 долл., в марте - 104,04 долл., в феврале - 105,27 долл., в январе - 104,66 долл.

В 2013 году средняя цена «корзины» составила 105,57 доллара за баррель, в 2012 году - 109,74 доллара, в 2011 году - 107,46 доллара, в 2010 году - 77,45 доллара за баррель.

Рекорд цены «корзины» был установлен 3 июля 2008 года - 140,73 доллара за баррель.

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Справка УНИАН. Цена «корзины» ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), IranHeavy (Иран), BasraLight (Ирак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Ливия), BonnyLight (Нигерия), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Организация стран-экспортеров нефти - ОПЕК - объединяет ряд стран, экономика которых зависит от продажи углеводородов за рубеж. На долю ОПЕК приходится около 40% мировой добычи нефти. Действующая квота на добычу нефти была установлена в декабре 2011 года.