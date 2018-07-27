Половина автогаза в Украине продается нелегально – эксперты

Нефтегазовая Ассоциация Украины оценивает потери государственного и местных бюджетов в 2018 году от теневого рынка топлива в 10 млрд грн.

Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) подготовила и направила ряд писем в Администрацию Президента, Кабинета Министров Украины, Министерству экономического развития и торговли Украины и Министерству внутренних дел с просьбой усилить борьбу с теневым рынком нефтепродуктов и принять все возможные меры для решения проблемы наличия нелегальных АЗС, сообщила пресс-служба ассоциации.

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Согласно данным ассоциации, на сегодняшний день теневой рынок в сегменте дизельного топлива составляет около 20%, а теневой рынок сжиженного газа достиг отметки 30-50% в зависимости от региона.

«Как следствие, прогнозные потери государственного и местных бюджетов в 2018 году составят около 10 млрд грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что нелегальные точки продаж в абсолютном большинстве случаев размещаются и эксплуатируются без надлежащим образом оформленного землепользования, реализуют топливо без применения РРО (кассовых аппаратов), без оформления трудовых отношений с работниками, без получения разрешений на эксплуатацию объектов повышенной опасности и другими многочисленными нарушениями действующего законодательства.

«НАУ подчеркивает, что негативным последствием деятельности нелегальных АЗС является создание угрозы для жизни и здоровья граждан, поскольку такие объекты, нарушая строительные нормы, размещаются в непосредственной близости к жилым домам и общественным зданиям», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата в 2017 году через сеть АЗС в Украине было реализовано 1,44 млн тонн бензина, 1,12 млн тонн дизельного топлива, 713 тыс. тонн пропана и бутана.