Нацкомиссия оштрафовала "Укртрансгаз" на 850 тысяч гривень

При этом комиссия обязала "Укртрансгаз" устранить данные нарушения до 1 октября.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по результатам внеплановой проверки оштрафовала оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины компанию "Укртрансгаз" на 850 тыс. грн за нарушения Кодекса ГТС.

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Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу.

В частности, комиссия указывает, что "Укртрансгаз" до 5 июля не осуществил первичную регистрацию поставщиков газа в информационной платформе, которая будет использоваться в суточной балансировке, не согласовал с НКРЭКУ формы внесения информации от поставщиков и предоставления им информации с платформы.

Также НКРЭКУ обязало "Укртрансгаз" устранить данные нарушения до 1 октября.

Как сообщал УНИАН, в середине июня "Укртрансгаз" заявил, что Кодекс ГТС не соответствует ни духу европейского законодательства и нормам Третьего энергопакета, ни практикам европейских газовых операторов.

Ранее в "Укртрансгазе" планировали до 2018 года перейти на ежедневное составление балансов природного газа и запустить балансирующий рынок.

НКРЭКУ настаивает на внедрении с 1 августа 2018 года процедуры суточного балансирования рынка природного газа, что соответствует требованиям Третьего энергопакета ЕС.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".